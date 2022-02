Mit unterschiedlichen Konzepten vernetzt das Projekt Ideenwald Menschen mit Geschäftsideen und gibt Tipps zum Start in die Selbstständigkeit. Sämtliche Angebote sind kostenfrei.

Die einen haben eine gute Geschäftsidee, aber nicht den richtigen Partner, um sie umzusetzen. Andere haben Sorge, den Start in die Selbstständigkeit nicht finanzieren zu können. Wieder andere nehmen lieber eine Anstellung an, weil ihnen der Mut fehlt, aus der eigenen Idee ein Unternehmen zu entwickeln. Das Thema Gründung ist für viele Menschen etwas völlig Neues – und mit vielen Fragen behaftet.

Genau da setzt das Projekt Ideenwald an, schildert Natascha Möller. Auf unterschiedlichen Wegen werde daran gearbeitet, Menschen für das Thema Gründung zu sensibilisieren und Interessierte mit allen relevanten Informationen zu versorgen.

Viele Informationsangebote

Veranstaltungen, Workshops und ein jährliches Crowdforum sorgen dafür, dass kreative Köpfe aus der Region zusammenkommen, sich austauschen können und alle notwendigen Informationen erhalten. Dazu zählt beispielsweise das Wissen um Fördermöglichkeiten für Gründer, etwa das Programm Exist, das Ausgründungen aus der Wissenschaft unterstützt.

Doch auch Marketing, Crowdfunding und gewerbliche Schutzrechte gehören unter anderem zu den Themen, zu denen Veranstaltungen angeboten werden – jedes der Angebote ist kostenfrei. Beliebt seien die Spring- und Summerschools, in denen angehende Gründer eine Woche lang ihre Idee strukturiert und unter der Anleitung von Experten ausarbeiten können, wie Möller erklärt.

„Wir wollen Menschen dazu ermutigen und dabei unterstützen, eigene Ideen zum Nutzen von Region, Mensch und Umwelt zu verwirklichen“, sagt Möller.

Die Region stärken

Schon der Name des Projekts Ideenwald gibt einen Hinweis darauf, was gelingen soll: die Themen Innovation und Naturnähe miteinander verbinden und so ein attraktives Alternativangebot zu größeren Städten zu schaffen. Der Schwerpunkt liege auf der Region rund um die Hochschulstandorte Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens. Wichtig sei dabei, eine Schnittstelle zu den Wirtschaftsunternehmen vor Ort zu schaffen.

Einen guten Überblick verschafft die Ideenwald-Homepage. Dort findet sich beispielsweise die Gründergalerie, in der erfolgreiche Start-ups vorgestellt werden, die das Ideenwald-Team in den vergangenen Jahren begleitet hat. Ein kurzer Text zum Projekt, dazu eine Weiterleitung zur Homepage der Unternehmen gibt einen Überblick über Gründungsideen aus der Region.

Einmal im Monat: Podcast und Blog

Ein weiteres Format ist der Podcast „Stock, Stein und Start-ups“, der einmal im Monat erscheint. Dort kommen Gründer und Experten der regionalen und überregionalen Start-up-Szene rund um Universität und Hochschule zu Wort.

Ebenfalls einmal im Monate gibt es einen neuen Beitrag auf dem Gründungsblog, für den Natascha Möller selbst verantwortlich zeichnet. Dort werden Start-ups vorgestellt – darunter etablierte Unternehmen wie Empolis und die A+ Composites GmbH. Gründerinnen und Gründer erzählen dort, wie sie den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft haben und geben am Ende des Textes einen persönlichen Tipp an alle, die gründen wollen.

Verschiedene Ansätze

Das Projekt wählt ganz unterschiedliche Ansätze: So sollen an Uni und Hochschulstandorten spezielle Treffpunkte entstehen, an denen sich Gründungswillige austauschen können. Weiter gibt es über die Homepage die Möglichkeit, seine Gründungsidee einmal virtuell durchzuspielen.

Derzeit wird ein App-gestützter Kreativparcours im Pfälzerwald entwickelt, der Menschen dabei helfen soll, ihre Kreativität auszuschöpfen.

Im Netz

https://ideenwald-oekosystem.de

https://www.startnext.com/pages/ideenwald

Das Projekt Ideenwald-Ökosystem

Das Projekt gibt es seit April 2020 als gemeinsame Initiative der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) und der Hochschule Kaiserslautern (HS). Partner sind das business + innovation center Kaiserslautern, die Science and Innovation Alliance und das Fraunhofer Leistungszentrum Simulations- und Software-basierte Innovation. Die Finanzierung übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die Umsetzung liegt beim Gründungsbüro von TU und HS. Seit 2017 gibt es das Ideenwald-Crowdfunding, über das bisher Projekte in Höhe von 2,3 Millionen Euro finanziert worden sind.