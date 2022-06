Eine Auftaktveranstaltung zum Abo-Einzeichnungsstart findet am Samstag, 11. Juni, 10 bis 13 Uhr am Pfalztheater in Kaiserslautern statt.

Pandemiebedingt mussten bekanntermaßen am Pfalztheater die Abos ruhen. Jetzt legt das Lauterer Dreispartenhaus seine Abonnements zur kommenden Spielzeit 2022/23 wieder auf, unterzieht sie bei der Gelegenheit einer Frischekur und präsentiert zahlreiche neue und spannende Formate. Startschuss für die Abo-Einzeichnung ist am 11. Juni. Von 10 bis 13 Uhr berät das Team „live“ vor Ort über die zahlreichen Möglichkeiten eines Pfalztheater-Abonnements. Umrahmt wird dieser Abo-Neustart von einem bunten Unterhaltungsprogramm im und ums Pfalztheater herum mit Künstlern aus dem Ensemble. Mit von der Partie sind unter anderem Astrid Vosberg, Adrienn Cunka, Monika Hügel, Hannelore Bähr, Aglaja Stadelmann, Daniel Böhm, Peter Floch und Rainer Furch. Daneben wird es ein Gewinnspiel geben, Überraschungen für Kinder und natürlich Leckeres zu Essen und zu Trinken, verspricht der Veranstalter.