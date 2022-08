Eine Programmänderung gibt es beim nächsten Abteikirchenkonzert in Otterberg am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr, das in der Kultursommerreihe Via Mediaeval und zum Kultursommerthema „Ostwind“ stattfindet: Das Ensemble Tiburtina aus der Tschechischen Republik wird Gesänge aus Jistebnice in Süd-Böhmen präsentieren. Das ursprünglich geplante Programm „Regina Luctus – Königin der Trauer“ kann krankheitsbedingt nicht realisiert werden.

Das tschechische Frauen-Ensemble Tiburtina widmet sich stattdessen nun einer der wertvollsten und weitgehend unbekannten Quellen der Literatur des späten Mittelalters: dem Jistebnice Kantional. In der „Ostwind“-Edition der Kultursommer-Musikreihe Via Mediaeval mit Musik des Mittelalters erklingen Gesänge der Vor-Reformation in Kooperation mit den Otterberger Abteikirchenkonzerten.

Mittelalter trifft Zeitgenössisches

Geprägt von der Bewegung der Hussiten nach dem Reformator Jan Hus sind diese Werke in Jistebnice, gelegen zwischen Prag und Tabor, überliefert, wo das Manuskript bereits 1872 wiederentdeckt wurde. Es gilt als die älteste Quelle für liturgische Gesänge in tschechischer Sprache.

Das 2008 in Prag gegründete Tiburtina Ensemble hat sich auf Gregorianische Choräle, mittelalterlicher Polyphonie und zeitgenössische Musik spezialisiert. Neben Kompositionen des Mittelalters bringt das Ensemble auch innovative Projekte auf die Bühne, bei denen mittelalterliche Musik mit anderen Genres gemischt wird. Barbora Kabátková ist die künstlerische Leiterin des Ensembles. Sie hat an der Karls-Universität in Prag Dirigieren mit Schwerpunkt Kirchenchor sowie Musikwissenschaft studiert. 90 Minuten vor Konzertbeginn gibt es eine kostenfreie Führung in der Otterberger Abteikirche. Tickets gibt es bei Reservix. Weitere Infos unter www.via-mediaeval.de.