Eine Programmänderung hat sich kurzfristig bei der nächsten Ausgabe der Reihe Jazzbühne in der Fruchthalle Kaiserslautern ergeben. So musste die Hardangerfiedlerin Ragnhild Hemsing aus Norwegen kurzfristig absagen. Doch ein klangvoller Ersatz hat sich angesagt.

Statt der Skandinavierin konnten die beiden renommierten Musiker Nina Leonards (Violine, Gesang) und Norbert Scholly (Gitarre) für den Freitagabend gewonnen werden. Das Konzertpublikum erwartet eine vergnügliche Reise zu den schönsten musikalischen Schätzen der Welt – eine wunderbare Mischung aus authentischem Flair, spannenden Arrangements und spontaner Improvisation, verspricht der Veranstalter. Das Duo nehme die Jazzbühne mit auf eine musikalische Weltreise zwischen Klezmer, Irish, Folk, Tango und Flamenco. Die beiden Musiker verbreiteten mit ihrem Duo Topolino eine ansteckende Spielfreude, die jegliche Melancholie des Alltags vertreibe.

Nina Leonards studierte Violine in Maastricht und sammelte musikalische Eindrücke durch längere Aufenthalte in Ungarn und Rumänien. Sie ist bekannt durch diverse Projekte unter anderem mit Reinhard Mey, Manfred Leuchter, Nicolas Simion und Louis Sclavis. Norbert Scholly, Gitarrendozent an der Hochschule für Musik, Mainz, erhielt den Solistenpreis des European Jazz Competition und wirkt seit vielen Jahren an mehreren Produktionen mit, unter anderem mit der WDR Big Band.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316, und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen. Bei den städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle gilt keine 3G-Regel mehr, das Tragen von Masken erfolgt auf freiwilliger Basis.

