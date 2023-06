Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Millionenstadt Shanghai ist er aufgewachsen. Doch ein Heimatgefühl mit der größten Stadt Chinas verbindet er nicht. Lieber würde er sagen: „Ich bin ein Berliner.“ Über ein Programm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes kam Professor Steven Liu mit 20 Jahren nach Berlin.

Dort studierte er Elektrotechnik, arbeitete etliche Jahre in der Industrie, stand in Diensten von AEG und Daimler und kniete sich in die Forschung von elektrotechnischen Anlagen. 2004