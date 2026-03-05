Verbandsligist SV Morlautern bräuchte dringend Siege. An das Hinspiel gegen den nun anstehenden Gegner Basara Mainz hat der SVM jedenfalls keine guten Erinnerungen.

Langsam gehen Daniel Graf die Worte aus. Der Trainer des SV Morlautern muss Woche für Woche seine Mannschaft nach bitteren Niederlagen wieder aufrichten. Ein Sieg will sich einfach nicht einstellen. Ob dem Drittletzten der Verbandsliga ausgerechnet am Samstag (16 Uhr) beim FC Basara Mainz das ersehnte Erfolgserlebnis gelingt, erscheint jedoch fraglich.

„Wir wollen uns gegen Basara gut präsentieren“, sagt Daniel Graf, der natürlich weiß, dass sein Team auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga trifft. Das Mainzer Team hat viele schnelle und technisch starke japanische Spieler in seinen Reihen und steht nicht zufällig auf dem fünften Tabellenplatz. In ihren 18 Ligaspielen mussten sich die Rheinhessen erst viermal geschlagen geben. Zuletzt am vergangenen Wochenende in der Heimpartie gegen den TuS Mechtersheim. Dass seine Elf am Samstag auf einen angeschlagenen Gegner trifft, davon geht Graf nicht aus. „Gegen den Tabellenführer Mechtersheim kann man verlieren“, sagt der Coach, der Realist ist und seine Mannschaft vor einer sehr schwierigen Aufgabe sieht. Zumal die personelle Situation noch schlechter ist als zuletzt in der Partie gegen Herxheim.

Abwehrprobleme als roter Faden

In diesem Freitagabendspiel wollte der SVM gegen ein Team, das nicht zur Oberklasse der Verbandsliga zählt, endlich mal wieder punkten. Doch auch das ging gründlich daneben. Mit 2:4 musste man sich den Südpfälzern geschlagen geben. Wieder fehlte die Stabilität in der Defensive. Dieses Abwehrproblem zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Akut wurde es in der Vorrunde im Spiel gegen Basara Mainz. Damals verletzte sich der Morlauterer Keeper Hendrik Bitzer ohne Fremdeinwirkung schwer und bescherte dem SVM damit auch noch ein massives Torwartproblem, das bis heute nicht gelöst ist. Die Hoffnung, dass Bitzer wieder ins Tor zurückkehren würde, hat sich zerschlagen, und einen gleichwertigen Ersatz im Tor hat der SVM nicht gefunden.

Verständlich, dass Daniel Graf keine guten Erinnerungen an dieses Spiel hat, in dem seine Mannschaft zwar Basara Widerstand leistete, sogar in Führung ging, sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben musste. Könnte der SV Morlautern wie im Hinspiel auch am Samstag die Niederlage einigermaßen in Grenzen halten, wäre das als Erfolg zu werten. Das sagt viel über den Zustand der Mannschaft aus, die den erfahrenen Abwehrspieler Max Riehmer gut gebrauchen könnte. Dieser sitzt aber noch eine Sperre ab.