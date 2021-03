Von Schwierigkeiten bei der Anmeldung für einen Impftermin berichtete Lore Liedermann am Lesertelefon. Bei der Hotline sei sie gut durchgekommen, aber bei der Terminbestätigung sei offenbar etwas schief gegangen. Das Ministerium sagt, dass bis Ostern alle Menschen über 80 Jahren zumindest die Erstimpfung bekommen werden.

Liedermann ist 90 Jahre alt und meldete sich am Donnerstag bei der RHEINPFALZ am Lesertelefon. Sie wartet seit 13. Januar auf einen Impftermin. Damals, so schildert sie, habe sie sich über die Hotline für einen Termin angemeldet. Dann habe sechs Wochen Funkstille geherrscht. Das habe sie zunächst nicht weiter beunruhigt, schließlich sei ja in den Medien zu lesen gewesen, dass der Impfstoff knapp sei. Nun habe sie aber dennoch ein zweites Mal zum Hörer gegriffen, sei abermals durchgekommen und habe nun einen neuen Termin. Eine Bestätigung dazu habe sie auch per E-Mail erhalten. „Ich nutze die nicht so oft“, erzählte sie am Telefon. Nun wollte sie wissen, wie es weitergeht.

„Alle Registrierten, die sich im Terminvergabepool befinden, erhalten bis Ende dieser Woche verbindliche Termine für Erst- und Zweitimpfung per Post“, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage dazu aus dem Mainzer Gesundheitsministerium. Bis Ostern sollen die Erstimpfungen abgeschlossen sein. Im Terminpool befinden sich nach Angaben des Ministeriums derzeit rund 110.000 Personen über 80 Jahre, pro Woche sind nun rund 20.000 Impfungen in dieser Personengruppe geplant.

Die Impfhotline ist unter der Nummer 0800 / 57 58 100 montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Die Auslastung der Hotline variiert, heißt es aus Mainz. Das Ministerium empfiehlt, auch in den späten Abendstunden anzurufen oder alternativ das Onlineportal impftermin.rlp.de zu verwenden.