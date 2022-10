Bei der Postzustellung hakt es in Teilen des Landkreises offenbar immer noch gewaltig. In Otterberg beispielsweise werden die Briefkästen nur sporadisch gefüllt, wie Bürger beklagen. Was Post, Kommunalpolitik und Verbraucherschutz dazu sagen.

Von Tag zu Tag bedecken mehr gefallene Blätter den Gartenboden, unaufhaltsam lichten sich die Baumkronen. Es wird Herbst. Die Natur richtet sich auf die kalte Jahreszeit ein. So auch die Igel. Ihre Taktik: fett werden und dann schlafen. Dazu benötigen sie Rückzugsorte. Hier kann der Mensch helfen.

Das seit 5. Oktober wegen der Infektionslage geltende Besuchsverbot im Nardini-Klinikum ist seit Montag, 17. Oktober, an beiden Standorten – in Landstuhl und Zweibrücken – aufgehoben.

Die Kreishandwerkerschaft hatte am Sonntagvormittag eingeladen, um 662 junge Leute zu feiern, die in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung bestanden haben. Ausgezeichnet wurden 26 Prüflinge, die besonders gute Leistung erreichten. Mit der traditionellen Lossprechungsformel wurden die Absolventen zu Handwerksgesellen erklärt.

Echtschmuck, Uhren und Reparaturen für den kleinen Geldbeutel – das findet man bei Hüsnü Kotcha in der Wagnerstraße. Der 53-Jährige hat sich über die Jahre zu einem Fachmann für Echtschmuck weitergebildet. Angefangen hat er aber ganz anders.