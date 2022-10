Große Mengen Hundekot stellen die Stadtentwässerung auf dem Kotten vor ein massives Problem: Weil Hundebesitzer Plastiktüten mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in Sinkkästen stopfen, kommen nicht nur die Mitarbeiter der Stadtentwässerung an ihre Grenzen.

„Sinkkästen sind nicht dazu da, um darin Abfall zu entsorgen“, betont Jörg Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Stadtentwässerung, mit Nachdruck. Die Aufgabe von Sinkkästen sei es, leichte Verunreinigungen, die durch das Regenwasser auf den Straßen bewegt werden, aufzufangen und dadurch das Regenwasser zu filtern, bevor es in die Kanalisation gelangt. „Meistens sind das geringe Mengen an Ästen, Laub, Steine und Sand“, nennt Zimmermann Beispiele dafür, was sich in den Stahleimern der Sinkkästen planmäßig ansammelt.

Die Auffangbehälter werden regelmäßig gereinigt, das Material darin der Kompostieranlage zugeführt, damit es recycelt werden kann. Mit Blick auf stärkere Regenereignisse sei es sehr wichtig, dass dieses System störungsfrei funktioniere, schildert Zimmermann. Doch genau das sei auf dem Kotten derzeit nicht gegeben.

Tüten verringern Durchlässigkeit

Die Ursache: Die Sinkkästen des Wohngebietes sind mit Plastiktüten voller Hundekot verstopft. Diese Tüten verfingen sich zwischen den Gittern der Kästen und sorgten so dafür, dass das Regenwasser nicht mehr ungehindert in die Kanalisation gelangen kann. Auch für die Mitarbeiter der Stadtentwässerung stellt das Thema ein großes Problem dar: „Die Sinkkästen sind wegen der Beutel schwer zu reinigen, die Mitarbeiter müssen die verklebten Tüten von Hand entfernen“, so Zimmermann. Zudem verringere sich durch die Tüten die Abflussfähigkeit der Sinkkästen.

Weiter sei die Entsorgung schwierig, da die Plastiktüten nicht gemeinsam mit dem Material, das sich sonst gewöhnlich in den Sinkkästen befindet, zur Kompostierung gebracht werden können. Er habe bereits mit der Stadtbildpflege Rücksprache gehalten, diese sehe jedoch aktuell keine Möglichkeit, etwas an der Situation zu ändern, schildert Zimmermann.

Gemäß der Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern seien auf dem Kotten die Anlieger zur Reinigung der Gehwege und Straßen zuständig, erklärt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern. Die Straßenreinigung dürfe diese Leistung nur gegen Gebühr oder Entgelt übernehmen. Aus diesem Grund könne die Straßenreinigung zudem nur auf den Flächen, für deren Reinigung sie zuständig ist, Müllbehälter aufhängen. Auf dem Kotten sei dies auf dem Karl-Theodor-Platz der Fall, dort gebe es einen Müllbehälter, so Buchloh-Adler. Einen Spender für Hundekotbeutel unterhalte die Stadtbildpflege derzeit nicht auf dem Kotten, schildert Buchloh-Adler weiter.

Verunreinigung rund um Schule

Doch nicht nur in Beuteln stellt Hundekot ein Problem auf dem Kotten dar: Auch Exkremente, die sich auf den Wegen rund um die Grundschule sammeln, stellen seit Jahren ein stinkendes Ärgernis dar. Die Grundschüler der Kottenschule hatten dazu im Februar 2020 eine Aktion gestartet, die Hundebesitzer für das Thema sensibilisieren und sie motivieren sollte, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entsorgen.

Gleiches will auch Jörg Zimmermann von der Stadtentwässerung in diesem Herbst wieder tun: „An die Menschen appellieren, die Tüten mitzunehmen und richtig zu entsorgen“.