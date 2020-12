Klaus Jacob ist verzweifelt. Er ist Hausmeister in einer Wohnanlage in der Stresemannstraße. Es drückt ihn ein großes Problem, die Müllentsorgung. Am Lesertelefon berichtete er warum.Der Hausmeister sorgt dafür, dass die Müllcontainer der Wohnanlage geleert werden. Dazu fährt er die drei großen Restmüllcontainer und zwei großen Papiercontainer raus und nach der Leerung wieder rein. Sie stehen in einer Box, von den Mietern der Wohnanlage zugänglich über einen Schlüssel.

Sein Problem: Es fällt mehr Müll an, als die Container aufnehmen können. Für eine Vergrößerung der Box und damit Platz schaffen für weitere Container, dazu reicht die Fläche nicht aus.

Es ärgert ihn, dass die Müllwerker Restmüll runterschieben, wenn die Deckel der Container nicht zugehen. Es ärgert ihn, wenn Kartonage neben dem Papiercontainer nicht mitgenommen wird. Es ärgert ihn, wenn ein überquellender Papiercontainer einfach stehen gelassen wird.

Er zerstückelt schon Verpackungsmaterial, damit es noch in den Container passt. Mit Sorge denkt er schon an die nächste Zeit, wenn die Pakete und Päckchen kommen und weiterer Verpackungsmüll entsteht. Wohin damit?

Wir kontaktierten die Stadtverwaltung, allerdings ohne Ergebnis.

Weitere Themen am RHEINPFALZ-Lesertelefon waren die Abstände in der Sparda-Bank-Filiale und eine unvollendete Baustelle.