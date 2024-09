Kantor und Naturwissenschaftler Die Renovierung der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Kaiserslautern ist abgeschlossen. Am kommenden Sonntag, 11 Uhr, wird in einem Festgottesdienst die neue Chororgel geweiht. Aus diesem Anlass hat sich unter Leitung von Philip Schreyer ein 70-köpfiger Projektchor gebildet, der die Feier bereichert. Die RHEINPFALZ war bei einer Probe dabei.

„Die Kirchenchöre sind mittlerweile zu klein“, sagt Oliver Schreyer, der Vater des jungen Chorleiters, der bei der Technik mitarbeitet. „Um eine angemessene Kantate aufführen zu können,