Gestern noch Teil einer Ausstellung, heute schon auf dem Platz vor der Pfalzgalerie: Am Montagmittag bezog die Skulptur mit dem bezeichnenden Titel „Aufragende“ probeweise vor dem Museum des Bezirksverbands Position.

Die Aktion „Ein Bernhard für die Pfalz“ steht vor ihrer Vollendung: Die rund eineinhalb Tonnen schwere, raumgreifende Stahlskulptur des renommierten, verstorbenen Pfälzer Künstlers Franz Bernhard steht für wenige Stunden probeweise an ihrem neuen Aufstellungsort. Wobei Blickachsen und der Bezug zu den anderen Plastiken vor dem Museumsbau minutiös berücksichtigt wurden. Am Tag zuvor war sie noch Teil einer Ausstellung im Tiefenthaler Kunstkabinett. Ein breites bürgerschaftliches Engagement plus Sponsoring machten es möglich, die kleine und internationale Skulpturensammlung auf dem Museumsplatz um diese herausragende Arbeit eines Pfälzer Meisters zu bereichern. Doch bevor die „Aufragende“ endgültig an ihrem Platz verankert werden kann, muss ein Fundament gegossen werden. Noch in diesem Jahr soll die Plastik eingeweiht werden, verspricht Annette Reich, stellvertretende Museumsleiterin. Bis dahin „verschwindet“ die Arbeit noch einmal auf den Parkplatz hinter dem Haus.