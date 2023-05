Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kommunale Musikschulen haben seit vielen Jahren schon in privaten Musikschulen, autonom ausbildenden Musikvereinen und in überregional bekannten und Unterricht anbietenden (Hochschul-)Dozenten Konkurrenz. Mit einem neuen Konzept will in Kaiserslautern die Musikschule von Scarlett Enkler in der Musikpädagogik frische Impulse geben.

Die junge Musikpädagogin will einerseits weitere Versorgungslücken schließen und andererseits bisherige Schwachstellen beseitigen. Enkler stellt so zudem mit einem zweiten Standort in der