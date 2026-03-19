Drei musikalische Kosmopoliten bereisten am Mittwoch in der sehr gut besuchten Friedenskapelle den Globus: Zumindest imaginär in der Reihe „Wednesday, Jazz und Blues und Co“.

Initiator, Promoter und Saxophonist Helmut Engelhardt reiste mit einer seiner Formationen auf musikalische Weise durch Länder und ihre typischen Musikstile. Mit dem Trio Present Art Collection war die Besetzung auf das Wesentliche reduziert. Grundehrliche Live-Musik also, ohne technische Effekte. Das verlangt höchsten persönlichen Einsatz, eine geballte Ladung Erfahrung und dennoch immer wieder die ständige Neugier nach dem, was bisher verborgen oder nicht ganz ausgereizt blieb. Dies packte neben Engelhardt auf Sopran- und Tenorsaxophon auch Günter Frölich auf dem Akkordeon, das unter seinen Händen sich den wechselnden Anforderungen zwischen melodischer Führung, virtuoser Umspielung und stereotyper, harmonisch-rhythmischer Begleitung anpasste und nahtlos einfügte. Da war aber mit Martin Haberer auch ein alter Hase auf der Bühne, der mit sechs Gitarrensaiten einen ganzen Kosmos an Harmonien, Rhythmen, Bassfiguren und Zwischenspielen beisteuert und vor allem alles zusammenhält – und zwar in bestechender Präzision der akribischen Abläufe.

Kosmopoliten gehen auf Wanderschaft und diese drei kennt man von zahlreichen musikalischen Wanderungen quer durch die Stadt wie Wochenmarkt und vielen gesellschaftlichen Umrahmungen; man mischt sich gerne unters Volk, bringt Musik zum Anfassen, nicht abgehoben, elitär sondern hautnah und man sucht und braucht die Interaktion mit einem Publikum.

Moderation im Plauderton

Das war auch beim Konzert am Mittwoch so; Publikum und Podium wurden eins, beseelt von Klezmer-Klängen, von französischem Musette-Flair, elektrisiert von pulsierendem südamerikanischen Bossa Nova und mitgenommen und eingelullt von nordamerikanischem Swing.

In der launigen Moderation Engelhardts im gemütlichen Plauderton erfuhr man neben den Reisestationen auch aus dem Nähkästchen so viel, dass man sich in der überregionalen Musikszene kennt und schätzt, über den Tellerrand blickt und man bekomme Anregungen, die man bei einigen Titeln umsetzte. So entstand aus Gehörtem etwas Eigenes, selbst arrangiert und teilweise auf der Bühne wieder etwas freier gestaltet als vielleicht geplant. Das macht für dieses Trio Musik zum Erlebnis. Am Beispiel von Gershwins Klassiker Summertime zeigte sich einmal mehr, dass aus einem alten Hut ein neuer Hit werden kann: Mutige Tonkapriolen als Umspielung oder Verschleierung von melodischer Substanz und originelle Umdeutungen verleiten zu neuen Entdeckungen oder sind Initialzündung für die anwesende Szene: Mut für Eigenschöpfungen.

Wandeln auf legendären Spuren

Damit wäre der Punkt erreicht, diese Kreativität noch mehr zu würdigen, wenn vor allem Günter Frölich aus einem klassischen Menuett nach Adaption oder Assimilation nach einem gängigen metrischen Grundmuster dies in eigener Komposition zunehmend umgestaltet, verändert, ja aufgelöst und zudem mit neuen Stilmerkmalen durchsetzt wird.

Wer so drauf ist und auf legendären Spuren von Idolen wie Feidman und Louis Armstrong wandelt, der muss viel können: Engelhardt hat wahrlich den großen gestalterischen Atem, um den Titeln Leben einzuhauchen, mit tonlicher Wärme in den Tiefen und strahlendem Sopran in den Höhen. Das akribische Zusammenspiel aller und die Präzision im nahtlosen Ablauf sprechen für eine in vielen gemeinsamen Jahren gewachsene Einheit von Seltenheitswert.