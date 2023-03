Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volles Rohr-Punk in Wohnzimmer-Atmosphäre – geht das? Jap, das geht! Das haben die fünf Mannen von Hi! Spencer am Freitag im gemütlichen Kasino bewiesen – mit ordentlich Pulver in der Party-Kanone und „willigen“ Fans, die das traditionelle Headbangen coronakonform auf der Ledercouch praktizierten und sich sogar an die Mitsing-Sperre hielten – mehr oder weniger.

Fast musste man zwei Mal hinsehen. War das? Nein! Das kann nicht sein… War das wirklich Sven Bensmann da am Mikrofon? Der Hagener Sänger – und abseits der Mucke