33 Prüfungen stehen beim dreitägigen Reit- und Springturnier der Pferdefreunde Fröhnerhof an. Auftakt ist am Freitag, 26. August. Gleich am ersten Tag gibt es hochkarätige Dressurprüfungen bis zur Klasse S mit zwei Sternen. Die Springprüfungen gehen bis zur Klasse M.

Ein M-Springen rundet das Turnier am Sonntag ab. Dazwischen kommt auch die Jugend nicht zu kurz. 571 Nennungen liegen dem Veranstalter vor. 337 Reitpaare sind für die 19 Dressurprüfungen gemeldet. Darunter die Dressurprüfung der Klasse S mit zwei Sternen. 19 Startplätze sind vergeben, das Feld ist breit gefächert.

Den Sieg anpeilen will Mathilde Koefoed-Nielsen vom Reit- und Fahrverein Alsenborn. Die Amazone aus Hochspeyer wird mit zwei Pferden am Start sein und sich einer starken Konkurrenz erwehren müssen. Dazu gehört auch Ellen Dressing aus dem Kreis des Veranstalters mit zwei Starts, wie auch Nina Wagner vom RFV Zeiskam.

In der Dressurprüfung der Klasse S als Prix Sankt Georges ist die Konkurrenz noch größer. Zum 27-köpfigen Starterfeld gehören noch Roxana Mohr von den Pferdefreunden Fröhnerhof, Diana Livingston und Stefan Brünen vom RV Heimkirchen, aber auch Uta Gräf vom RFV Weisenheim am Sand. Außenseiterchancen dürfte Susanne Moser aus Jettenbach (RFV Lautertal Katzweiler) haben. Teilweise reitet der erweiterte Favoritenkreis auch in der Dressurprüfung der Klasse M mit zwei Sternen um den Sieg mit. Da haben auch Sandra Schilling vom RFV Lautertal Katzweiler gemeldet und Silja Weinert vom Fahr- und Reitverein Fußgönheim.

Springen als Besuchermagnet

Die meisten Besucher kommen erwartungsgemäß zu den Springen. Auch auf dem Fröhnerhof werden sie bis zum letzten Starter spannend bleiben. So die Springprüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen, die wie alle anderen Springprüfungen vom südpfälzischen Parcourschef Reiner Neuhard gebaut wird. Zu den Favoriten zählen Christina Kuhn aus Katzweiler von der CJD-Sportgemeinschaft Wolfstein und Kerstin Müller-Schwender vom Reitsportclub Walshausen.

42 Reitpaare sind für die Punktespringprüfung der Klasse A mit Joker gemeldet. Aus den eigenen Reihen sind Linus Schäffler aus Enkenbach-Alsenborn und aus der näheren Umgebung Rudolf Scheubeck von der RSG Barbarossa am Start. Auch Marlay Demmerle aus Börrstadt vom RFV Alsenborn und ihre Mannschaftskollegin Sabine Jergens aus Kaiserslautern sind dabei.

In der Springprüfung der Klasse L sind 30 Reitpaare gemeldet. Alexander Engel aus Fußgönheim vom RV Bad Dürkheim, Kerstin Müller-Schwender vom RSC Walshausen und Paula Jung von der RSG Barbarossa zählen zum Kreis der Favoriten. Außenseiterchancen haben Nicole Eichenlaub vom Reitclub Eichenhof Herxheim, Jessica Heinrich vom RV Heimkirchen und Thomas Ulrich vom RV Alsenborn.

Der feierliche Abschluss

Krönender Abschuss ist die Springprüfung der Klasse M, die in einer Siegerrunde entschieden wird. Das Starterfeld ist mit 15 Meldungen zwar klein, dafür aber gespickt mit Favoriten. Wieder in der Erfolgsspur ist Alexander Engel und gut dabei Kerstin Müller-Schwender. „Am Samstag und Sonntag starten wir jeweils um 9 Uhr mit vielen Prüfungen für unseren Jugendbereich, mit Prüfungen der Klassen E und A“, umschreibt die neue erste Vorsitzende Rabea Meidt den Zeitplan. „Natürlich bieten wir auch Dressur- und Springprüfungen für die erfahrenen Reitpaare“, fügt sie an. „Das Jump & Dog ist immer lustig. Zudem haben wir eine Premiere. Unsere Reitschule nimmt mit den Reitschülern und Schulpferden am Turnier teil. Dafür haben sie einen Vorbereitungslehrgang gemacht“, erzählt die Vorsitzende. So haben Kinder ohne eigenes Pferd die Gelegenheit, ihr Können bei einem Turnier zu präsentieren. Erstmals in der Geschichte der Reitsportveranstaltungen übernehmen die Pferdefreunde die Bewirtschaftung selbst. Außerdem wird am Samstag ab 20 Uhr eine Reiterparty auf dem Gelände veranstaltet.

Zeitplan

Freitag, 26. August: 8 Uhr Dressurprüfung L** mit Kandare, 9.30 Uhr Dressurprüfung M**, 10 Uhr Reitpferdeprüfung, 11.30 Uhr Dressurreiterprüfung L, 12 Uhr Dressurpferdeprüfung A, 13 Uhr Dressurreiterprüfung M, 14 Uhr Dressurprüfung S, 16.30 Uhr Dressurprüfung S**

Samstag, 27. August: 9 Uhr Springpferdeprüfung A, 10 Uhr Dressurreiter-Wettbewerb, 10 Uhr Springpferdeprüfung L, 11 Uhr U12-Stilspring-Wettbewerb, 11.15 Uhr Dressurreiterprüfung A, 11.30 Uhr U13-Stilspring-Wettbewerb, 13 Uhr Dressurreiterprüfung L, 13 Uhr Stilspringprüfung A, 14.30 Uhr Reiter-Wettbewerb, 14.45 Uhr Pony-Führzügel-Wettbewerb, 15.15 Uhr Springprüfung A**, 16 Uhr Caprilli-Test-Wettbewerb, 17 Uhr Springprüfung L mit steigenden Anforderungen, 18.15 Uhr Jump and Dog

Sonntag, 28. August: 9 Uhr Punktespringprüfung A mit Joker, 9 Uhr U12-Dressur-Wettbewerb, 9.45 Uhr U13-Dressur-Wettbewerb, 10.30 Uhr Dressurprüfung A, 11 Uhr Springprüfung A**, 12 Uhr Dressurprüfung A**, 13 Uhr Stilspringprüfung L, 13.15 Uhr Dressurprüfung L mit Trense, 14.45 Uhr Springprüfung L, 15.15 Uhr Dressurprüfung M,

16.30 Uhr Springprüfung M mit Siegerrunde.