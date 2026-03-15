Als spartenübergreifendes Gruselspektakel ist Mary Shelleys berühmt-berüchtigter „Frankenstein“ am Samstagabend auf der Bühne des Pfalztheaters angekommen.

Über knapp drei Stunden lang (mit Pause) durften die Premierengäste im voll besetzten großen Haus miterleben, wie ein Ungeheuer auf der Bühne um seine Identität kämpft. Mit einer Mischung aus Tanz und Schauspiel hatten Schauspieldirektor Stephan Beer (Regie) und Tanzdirektorin Luisa Sancho Escanero die Idee dazu und dann auch das Konzept entwickelt; die Choreographie übernahm der renommierte Tänzer/Choreograph Bryan Arias. Mit Jan S. Beyer, Lisa Maé und Holger Werner begleitete eine kleine Band zwar oft wenig sichtbar, dafür mit Klavier, Geige und Klarinette aber bestens hörbar das Spektakel.

Der erste Akt entführt den Zuschauer auf eine Bühne in blutigem Rot. Darauf ruht, zuckelt und brummelt eine Reihe seltsamer Gestalten. In einer Gruppe feiernder junger Menschen kommt die Idee auf, dass jeder sich eine Geschichte ausdenken sollte. Schon machen sich die ersten Vampirmänner breit.

Zwei Jahre später: Victor Frankenstein (Dennis Bodenbinder) wird vermisst. Sein Professor ist verärgert. Statt zu lernen, arbeitet der Student daran, die Schöpfung Gottes zu vervollkommnen. Frankenstein kann nicht mehr zurück; glüht förmlich, das Geheimnis der Schöpfung zu erkennen. Daran wird man ihn prüfen! Blitze zucken über eine Kreatur, die wenig lebendig zu sein scheint. Ein Monster? Ein Albtraum? Oder bloß alles im Kopf? Für den ein oder anderen Zuschauer wird die Geschichte kompliziert. Aber dann ist Pause.

„Keine klassische Inszenierung“

Sieglinde Hammann-Neser und Manfred Neser, die die RHEINPFALZ nach ihren ersten Eindrücken befragte, hatten bereits ein der Inszenierung vergleichbares Hörspiel zu „Frankenstein“ gehört. Sie wussten Bescheid, was auf der Bühne geschieht: Wie die Idee mit dem Vampir entsteht, wie die Kreatur versucht, lebendig zu werden. „Verständlich und beeindruckend“, wenn auch „keine klassische Inszenierung“, war ihre Meinung zum Geschehen auf der Pfalztheater-Bühne. Die Tanzeinlagen hatten sie bis dahin besonders beeindruckt.

„Im Moment noch etwas schwierig“, antwortete Simon Ettmüller auf die Frage nach seinen ersten Eindrücken. Er und seine Familie waren am Samstag unvorbereitet ins Pfalztheater gekommen, fanden die Inszenierung bis dahin aber „sehr, sehr gut“. Spontan hob er die Tanzeinlagen, dazu den Darsteller des Frankenstein und die Monster wie überhaupt die schauspielerische Leistung, dazu die Akustik und eine sehr schöne Kulisse hervor.

Die Katastrophe nimmt ihren Lauf

Nach der Pause wurde es auf der Bühne kritisch. Die „Kreatur“ (Martin Schultz-Coulon) fühlt sich alleine gelassen auf der Welt und unendlich einsam. Von ihrem Schöpfer erwartet sie, dass er sie als seine Schöpfung, sein Geschöpf respektiert, ihr auch das Lesen und Sprechen beibringt. „Wer war ich, was war ich, wo komme ich her?“ Frankenstein hat darauf nur eine Antwort: „Du bist ein Monster.“ Über der Bühne senkt sich ein riesiger Mond; die Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Erste Meinungen von Premierengästen waren knapp. In der Pause hatte ein Besucher bereits die Kombination aus Tanz und Spiel und dazu die Musik als gelungen hervorgehoben. Vollkommen überwältigt schwärmte ein anderer Besucher von seinem Weihnachtsgeschenk, das er mit „Frankenstein“ im Pfalztheater erleben dürfe: „Sehr, sehr, sehr, sehr schön und spannend.“

„Ein toller Abend“ schwärmten auch Beate und Thomas Fuder, die wie zahlreiche weitere Besucher zur Premierenfeier im Foyer geblieben waren. Das Paar war froh, zum Einstieg in das Spektakel an der Einführung durch die Dramaturgie teilgenommen zu haben. So seien die verschiedenen Ebenen des Stücks für sie leichter zu verstehen gewesen. Sehr mutig seitens des Pfalztheaters fanden sie, Tanz und Schauspiel für die Inszenierung zusammenzubringen. Vor allem das Monster und auch die Musik hatten sie begeistert.

Starkes Zusammenspiel der Sparten

Rochus Franke hatte die Premiere von „Frankenstein“ hauptsächlich wegen der Sparte Tanz ausgewählt. Besonders imponiert hatte ihm in der Inszenierung das Zusammenspiel der Sparten: Wie Schauspieler in dem Stück auch tanzen, die Tänzer ihrerseits sprechen. Sein Fazit: „Die Tanznummer – ganz stark.“

„Einfach interessant und empfehlenswert“ kommentierten Ralf Bender und Ute Justus den Premierenabend mit „Frankenstein“. Sie seien nicht die klassischen Theatergänger, schilderten sie. Dieses Mal hatten sie sich ein für sie nicht unbekanntes Stück ausgesucht. Sie fanden es vom Tanz und den Bewegungen her sehr gut gemacht.

„Modern und zeitgemäß interpretiert“ hatte Pauline aus einer Gruppe von Premierenbesuchern die Aufführung erlebt. Sie sei hellauf begeistert, berichtete sie. „Frankenstein“ liebe sie sowieso. Dazu die Kombination aus Theater und Tanz mit dieser Atmosphäre auf der Bühne!

Neuinterpretationen von historischen Stoffen seien wichtig und sollten durchaus auf der Bühne stattfinden, stellte Daniel Böhm, der Künstlerische Direktor des Haues, in seiner Begrüßung zur Premierenfeier fest. Autorin Mary Shelley habe zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Geschichte über ein künstliches Wesen verfasst. Heute gehe es um Künstliche Intelligenz. Am Ende seien aber hauptsächlich die Gefühle ganz wichtig.

Für ein großes, atmosphärisch sehr überzeugendes Stück, das neue Aspekte aufzeige, dankte Böhm allen an der Umsetzung beteiligten Schauspielern, Tänzern, den Musikern und auch den Mitarbeitern hinter den Kulissen. Auch dankte er den „Freunden des Pfalztheaters“, die die Inszenierung. unterstützt hatten. Zur Premiere hatte der Verein für die Beteiligten großäugige, mundgerechte Gummimonster mitgebracht.