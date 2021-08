Das Lauterer Künstlerpaar Madeleine Giese und Rainer Furch ist für den Medienpreis der Stiftung Lesen nominiert worden. Die Eheleute treten seit 25 Jahren mit literarischen Programmen, Rezitationen und Leseabenden auf, deren Programm sie jeweils selbst zusammenstellen.

Der Dietrich-Oppenberg-Medienpreis ist mit 6000 Euro dotiert und wird seit 20 Jahren gemeinsam von der Stiftung Lesen sowie der Stiftung Pressehaus der „Neuen Ruhr-/Neuen Rhein-Zeitung“ vergeben. Namensgeber ist der 2000 verstorbene Gründer und langjährige Herausgeber der beiden auflagenstarken Regionalblätter.

Mit der Auszeichnung werden laut Ausschreibung Beiträge gewürdigt, „die die sich ändernden Rahmenbedingungen in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft reflektieren und dem Lesen im öffentlichen Bewusstsein Raum geben“.

Die 60-jährige Madeleine Giese ist gelernte Schauspielerin und außerdem als Autorin von Krimis, Hörspielen und Bühnenstücken hervorgetreten. Ihr vier Jahre jüngerer Lebenspartner gehört seit 2001 dem Ensemble des Lauterer Pfalztheaters an. Nominiert wurde das Paar für sein Leseduett „Wie man sich bettet, so liest man“. Die Preisverleihung findet im kommenden Monat in Potsdam statt.