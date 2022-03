Ob die Preise für den Eintritt zu Konzerten und für Getränke im Juz in der Steinstraße erhöht werden, ist noch offen. Angehoben werden dagegen die Beiträge für zwei Veranstaltungen des Ferienprogramms der Stadt. Das entschied der Jugendhilfeausschuss.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatte die Kämmerei der Stadt die anderen Referate aufgefordert, Entgelte auf den Prüfstand zu stellen, die schon lange nicht mehr angepasst wurden, erläuterte Katja Ackermann von der Verwaltung, warum sich der Ausschuss mit Preiserhöhungen beschäftigen muss. So wurden zuletzt auch die Preise für die Eisbahn angehoben. Am Dienstag stimmte der Ausschuss mehrheitlich dafür, den Kostenbeitrag für zwei Ferienangebote anzuheben. Für die Teilnahme am fünftägigen City-Club werden künftig 50 statt 45 Euro fällig, für das 14-tägige Zeltlager am Gelterswoog 85 statt 80 Euro. Auf Nachfrage von Jürgen Jäger vom Stadtjugendring versicherte Ackermann, dass es für finanziell schwächere Familien Möglichkeiten gibt, Zuschüsse zu erhalten. Grundsätzlich sei bisher kein Kind abgewiesen worden, weil sich die Familie die Teilnahme nicht leisten konnte. Seinen Unmut äußerte Marcel Divivier-Schulz (SPD) vom Stadtjugendring: „Auf der Homepage zum Ferienprogramm sind schon die neuen Preise veröffentlicht. Das ärgert mich.“ Der Entscheidung des Gremiums vorwegzugreifen, sei keine Wertschätzung der Arbeit der Ehrenamtlichen. Dafür entschuldigte sich die Verwaltung. Man werde aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte.

Getränke bei Juz-Veranstaltungen sollen teurer werden

Nicht gefolgt ist der Ausschuss dem Vorschlag, die Preise für den Eintritt zu Konzerten und für Getränke bei Veranstaltungen im Jugend- und Programmzentrum (Juz) zu erhöhen. Die Getränkepreise bei der offenen Jugendarbeit seien davon nicht betroffen, versicherte Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU). Zuletzt wurden die Preise 2013 angepasst, die Einkaufspreise seien seitdem aber gestiegen. Daher schlug die Verwaltung vor, je Getränk 50 Cent mehr zu verlangen. Für Konzerte sollte in der Regel ein Euro mehr gezahlt werden. Für Schülerkonzerte wären dann statt 4,50 Euro beispielsweise 5,50 Euro ermäßigter Eintritt fällig geworden, beziehungsweise 6,50 statt 5,50 Euro ohne Ermäßigung. Selina Wolf (Grüne) regte an, dass neben Schülern künftig auch Senioren, Menschen mit Behinderung und Personen mit einem Sozialpass vom ermäßigten Eintritt profitieren sollten. Außerdem schlug sie vor, die Preise für nicht-alkoholische Getränke zu belassen, dafür bei den alkoholischen Getränken einen größeren Aufschlag vorzusehen. Jäger sprach sich dafür aus, die Preise nicht zu erhöhen, aber die Möglichkeit einzuräumen, freiwillig mehr zu zahlen. Bis zur kommenden Sitzung sollen die Fraktionen und Ausschussmitglieder, in Kenntnis der Einkaufspreise der Getränke, einen Vorschlag erarbeiten, bat Pfeiffer. Der Vorlage der Verwaltung wurde nicht zugestimmt.