Noch bis kommenden Montag ist die Oktoberkerwe auf dem Messeplatz in vollem Gange. Doch was kosten gebrannte Mandeln, eine Fahrt im Kettenkarussell, Fischbrötchen und Co? Ein Rundgang liefert Antworten.

Darf es ein Crêpe sein oder doch eher die gebrannten Mandeln? Zu einem Kerwebesuch gehören die süßen Leckereien einfach dazu. Doch auch vor diesen macht die Inflation nicht halt. So manche Familie wird sich vorab sicherlich fragen, was der Spaß für Groß und Klein dieses Mal kostet.

Neun Euro für ein Backfischbrötchen

Schon kurz nach dem Betreten des Messeplatzes ist der Hunger da. Wer ihn beispielsweise mit Backfischbrötchen stillen möchte, muss neun Euro über den Tresen reichen. Wer vegetarisches Essen bevorzugt und sich dabei für frisch aus der Fritteuse kommende Pommes entscheidet, kommt mit einem etwas geringeren Budget aus. Runde fünf Euro werden für eine normale Portion fällig, für die große Variante fallen 1,50 Euro mehr an. Möchte man die goldenen Kartoffelstreifen allerdings nicht vegetarisch, sondern in Kombination mit einer Currywurst genießen, schrumpft der Inhalt des Geldbeutels um 8,50 Euro. Etwas teurer ist ein Flammkuchen. Klassisch nach Elsässer Art mit Zwiebeln und Speck belegt kostet er mehr als neun Euro.

Wer Süßes will, hat die Qual der Wahl – auch bei den Preisen. Für Churros mit Zimt und Zucker fallen sechs Euro an. Soll es statt Zimt und Zucker eine beliebte Nuss-Nougat-Creme als Garnitur sein, erhöht sich der zu zahlende Betrag um einen Euro. Wer sich stattdessen eine beschwipste Variante mit Amarula oder Eierlikör auf der Zunge zergehen lassen möchte, muss rund acht Euro blechen. Wer sein Geld lieber in schokierte Erdbeeren oder Bananen investieren möchte, findet bei einem Gang über den Messeplatz dafür ebenfalls eine Gelegenheit. Für einen Erdbeerspieß, wahlweise gehüllt in Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade, werden 5,50 Euro fällig. Etwas günstiger kommt man mit einem Apfel mit Schokomantel (drei Euro) davon. Sckokoküsse sind für je 80 Cent zu haben, im Zehnerpack kostet der luftig-lockere Genuss 8,50 Euro. Deutlich billiger hingegen ist Zuckerwatte. Eine kleine Portion ist für 2,50 Euro zu haben, eine große gibt es gegen einen Aufpreis von 50 Cent.

Aufs Kettenkarussell für vier Euro

Sind die Speisen verzehrt, ist meist auch der Durst nicht weit. Einen halben Liter frisch gezapftes Pils vom Fass gibt es für 5,50 Euro. Ein kleineres Glas ist für 1,50 Euro weniger zu haben.

Wer nicht nur Hunger und Durst, sondern den eigenen Nervenkitzel stillen möchte, ist unter anderem beim Kettenkarussell richtig. Eine Fahrt ist dort für vier Euro zu haben, bei vier Fahrten darf man sich auf einen kleinen Mengenrabatt freuen (15 Euro). Soll es bei den Fahrgeschäften zumindest mit Blick auf die Geschwindigkeit etwas gemächlicher zugehen, ist das Riesenrad eine Option. Erwachsene zahlen sechs Euro. Kinder dürfen die Fahrt mit bestem Blick für vier Euro genießen.