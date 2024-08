Frisch kennengelernt, am nächsten Morgen gegenseitig verprügelt: Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, sind ein 17- und ein 20-Jähriger am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße in eine Schlägerei geraten. Nach Angaben der Beamten stritten sich die jungen Männer zunächst lautstark – was schließlich in einer Prügelei endete, welche die Streithähne mit mehreren Prellungen und Platzwunden quittierten. Noch vor Ort mussten die Verletzungen vom Rettungsdienst und später im Krankenhaus behandelt werden.

Erst am Vorabend sollen sich die beiden Männer kennengelernt haben, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ihr Treffen am nächsten Morgen sei ein Zufall gewesen. „Die Beteiligten gingen mehrfach aufeinander los und schlugen aufeinander ein“, heißt es. „Von den eingesetzten Beamten wurden die Kontrahenten voneinander getrennt.“ Warum der Streit ausbrach, können die Beamten bislang nicht sagen. Beide seien allerdings polizeibekannt – und standen offensichtlich unter Drogen, so die Polizei.