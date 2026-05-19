Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Montagabend die Aufmerksamkeit in der Kaiserslauterer Innenstadt auf sich gezogen. Wie die Polizei informiert, alarmierten Passanten die Beamten über die Auseinandersetzung am Fackelrondell. Sie eskalierte gegen 20 Uhr, beteiligt waren ein 34 und ein 41 Jahre alter Mann. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat der ältere dem jüngeren Mann ins Gesicht geschlagen. Die Polizisten trennten die beiden und erteilten einen Platzverweis. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.