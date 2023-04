Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In dieser Woche wurde der Weltfrauentag begangen. Grund für die RHEINPFALZ, sich einmal genauer in der Kaiserslauterer Kulturszene umzuschauen nach gerne so apostrophierten Powerfrauen. Drei Beispiele einer Liste, die noch lange fortgesetzt werden könnte.

Musik ist ihr Leben. Anders ausgedrückt: Kristina Schier lebt von und durch die Musik, inhaliert sie nicht nur mit Trompete und Flügelhorn. Kurz: Es ist schwer vorstellbar, dass die seit 1992 die