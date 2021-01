Wer in Kaiserslautern wohnt und älter als 75 Jahre alt ist, der hat in den vergangenen Tagen eine bunte Postkarte im Briefkasten gehabt. Absender war die Stadtverwaltung, die mit den Karten auf das bestehende Hilfsnetzwerk aufmerksam machen will. „Wir sind für Sie da“ ist die Aktion überschrieben.

Kontaktbeschränkung. Das ist in der aktuellen Situation das Gebot der Stunde. Persönliche Begegnungen werden auf ein Minium beschränkt, die Wohnung soll nur noch für die Erledigung der notwendigsten Angelegenheiten verlassen werden. Das reduziert auch die sozialen Kontakte, was aus Sicht der Stadtverwaltung häufig ältere und alleinstehende Menschen trifft.

Um diese Personengruppe über die vielen Hilfsangebote, die es in Kaiserslautern gibt, zu informieren, wurde nun die Aktion „Wir sind für Sie da“ ins Leben gerufen. In den vergangenen Tagen haben alle Menschen in der Stadt, die 75 Jahre und älter sind, eine Postkarte erhalten. Mit dieser, von der Kaiserslauterer Künstlerin Ute Speyerer-Gauda gestalteten Karte ist laut Stadtverwaltung ein Angebot verbunden: „Sie haben ein Anliegen, suchen einen Ansprechpartner oder möchten einfach mit jemandem reden? Wir sind für Sie da!“ Wie Gerhard Heinelt vom Sozialreferat der Stadt berichtet, wurden rund 11.000 Karten verschickt.

„Wir“, das sind die drei Stadtteilbüros (Bännjerrück, Grübentälchen und Königstraße), die Beratungswohnung der Caritas auf dem Fischerrück, die vier Pflegestützpunkte, das Sozialmanagement der Bau AG, Nils „Wohnen im Quartier“ (Goetheviertel und Friedenstraße), das Netzwerk Demenz und die Gemeindeschwester plus, die die Aktion gemeinsam mit der Stadtverwaltung gestartet haben. Auf der Rückseite der Karte finden sich die entsprechenden Telefonnummern.

Wie Heinelt berichtet, sind schon die ersten Anfragen eingegangen – eine bunte Mischung, wie es Heinelt umschreibt. Die Bandbreite reiche von der Einkaufshilfe bis zum einfachen Mal-reden-wollen. „Wir haben auch viele Anfragen zum Vereinbaren eines Impftermins.“

„Das caritative Netzwerk in Kaiserslautern ist gut aufgestellt und funktioniert “, so der Beigeordnete Peter Kiefer. „Zögern Sie nicht, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.“