Bei Dienstleistungen der Postbank in Partnerfilialen wird trotz reger Nachfrage weiter gekürzt. Zum 24. Oktober wird dieses Angebot im Blumenladen „Carinas Blumen und Geschenke“ am Davenportplatz 14 eingestellt, so Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank. Die Kunden werden per Handzettel informiert.

„Das ist wirklich ärgerlich“, sagt Annabelle Lütje, seit 20 Jahren Geschäftsführerin der Filiale. „Wir haben viele Postbank-Kunden,