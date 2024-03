Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilt, ruft sie die Beschäftigten des Postbank Filialvertriebs ab Mittwoch zu bundesweiten zweitägigen Streiks auf. Auch alle Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind betroffen.

In Kaiserslautern gibt es eine Filiale in der Rummelstraße. Die Streiks werden laut Verdi alle Filialen der Postbank Filialvertrieb AG und alle Vertriebs- und Servicecenter der Postbank Direkt betreffen. Es werde erwartet, dass ein Großteil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibt und es zu Problemen bei der Erreichbarkeit der Servicehotlines kommt.