Der Landesjugendposaunenchor Rheinland ist am Sonntag, 21. März, ab 19 Uhr in der Abteikirche Otterberg zu Gast.

Angekündigt ist ein festliches Konzert für Blechbläser und Orgel unter dem Titel „...lauter Freude sein“. Der Auftritt markiert ein Jubiläum: Es wird das 125. Abteikirchenkonzert sein (zugleich ist es das erste in diesem Jahr).

In dem Auswahlensemble des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche im Rheinland sind junge Blechbläser zwischen 16 und 26 Jahren vertreten, sie stammen aus dessen Mitgliedschören von Wesel bis Saarbrücken und Aachen bis Gummersbach. In der Woche nach dem Sonntag Lätare präsentiert das Ensemble laut den Organisatoren „freie und choralgebundene Musik für Blechbläser und Orgel im Spannungsfeld der Passionszeit und des bevorstehenden Osterfestes“. Dabei stünden Werke mit großen, erhabenen Klangflächen neben virtuosen, musikalisch ausdifferenzierten Kammermusikkompositionen. An der Orgel begleitet der Organist der Bielertkirche in Leverkusen-Opladen, Michael Porr, den Landesjugendposaunenchor Rheinland. Zudem wird er mit Orgel-Solowerken zu hören sein. Die Gesamtleitung hat der Landesposaunenwart des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche im Rheinland: Kirchenmusikdirektor Jörg Häusler.

Karten gibt es in der Tourist-Information Otterberg und direkt hier im RHEINPFALZ-Ticket Service.