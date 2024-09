Leerstände in Städten – ein ebenso trauriges wie schwieriges Thema. An der Universität Kaiserslautern (RPTU) haben sich 15 Masterstudierende des Fachbereichs Architektur intensiv mit den brachliegenden Räumlichkeiten der Stadt beschäftigt. Die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung sind unter dem Titel „Öffnungszeiten“ in der Architekturgalerie der Universität zu besichtigen.

Konkret geht es in der Ausstellung „Öffnungszeiten“ um leerstehende Gewerbeimmobilien, zum Beispiel Ladengeschäfte oder Firmenhallen. Dass Leerstände durch Zwischennutzungskonzepte wie etwa als Projektraum oder Ausstellungsfläche temporär bespielt werden, kommt nur selten vor. Stattdessen werden die Leerstellen im Stadtbild viel zu oft zur Gewohnheit.

Der frische Blick von jungen Studierenden auf die Stadt und gleichzeitig in deren Inneres sei deshalb sehr wertvoll, erklärt Dirk Bayer, Architekt und Professor für Methodik des Entwerfens am Fachbereich Architektur der RPTU.

Mischung aus Theorie und Praxis

Verantwortlich für die Aufgabenstellung des Sommersemesters 2024 sind Adria Daraban, Professorin für Architekturtheorie und -geschichte sowie Eva Stricker, die Kreislaufeffektive Architektur am Fachbereich lehrt. Bei der Umsetzung setzten sich die Studierenden sowohl in der Theorie, als auch im praktischen Selbstversuch mit dem Thema Leerstand auseinander. Daraus entstanden ist die Ausstellung „Öffnungszeiten“ in der Architekturgalerie, die Modelle von Leerständen in Kaiserslautern abbildet und mit Grafiken sowie Texten verknüpft. Inhaltlich geht es dabei nicht nur um die Beschreibung des Status quo, sondern auch darum, aus dem Ist-Zustand mögliche Zukunftsbilder abzuleiten.

Dass Leerstände auch als Spielfläche für innovative Projekte genutzt werden können, erzählen die Studierenden nicht nur auf Stellwänden, sondern machen gleich vor, wie es geht: Mit verschiedenen Einzelaktionen bis zum Ausstellungsende am 16. Oktober sollen leerstehende Ladengeschäfte – zumindest temporär – mit Leben gefüllt werden.

Leerstand mit Leben füllen

Am Wochenende, 13. und 14. September, lädt das Projekt „Stadtzimmer“ freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 22 Uhr in die Königstraße 34 ein. Hannah Hüttenberger und Luna Elgün realisieren dort ein sozial-gemeinnütziges Projekt, in dem Raum für Gespräche und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sein soll. „Denn Leerstände sind Chancen für die Gesellschaft“, erklärt Hüttenberger.

In der Pirmasenser Straße 24 will die Architektur-Studentin Lea Walgenbach unter dem Motto „How to Repair“ Ansätze entwerfen, um Leerstände durch Reparaturen und Möblierung für eine Zwischennutzung auf Vordermann zu bringen. Mit ihrer Idee spricht Walgenbach ganz konkret Studierende im Unionsviertel an, die die Räume temporär als Arbeits- und Begegnungsstätte nutzen könnten.

Inspiration für die Bespielung der Leerstände bekamen die Studierenden bei einem Stadtspaziergang mit Kulturamtsleiter Christoph Dammann. Dabei machte die Gruppe auch an Orten Halt, die Konzepte zur Zwischennutzung von Leerstand bereits erfolgreich umsetzen: das temporäre Kunstlager22 der Künstlerwerkgemeinschaft, der KunstRaum Westpfalz sowie die Stadtateliers in der Einkaufsmall „K in Lautern“.

Info

Die Ausstellung „Öffnungszeiten“ ist bis zum 16. Oktober in der Architekturgalerie der RPTU, Rosenstraße 2, jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr zu besichtigen.