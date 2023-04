Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In weit entfernten märchenhaften Welten schwirrten die Kammgarn-Gäste am Donnerstagabend. Denn das Südtiroler Frauen-Trio Ganes entführte mit wunderschönen Klängen ihres „Or Brüm“-Albums an Orte, über denen ein Zauber liegt. Ein wahrhaft sagenhafter Konzertabend.

Ganes. Was so klingt wie ein mystischer Ort aus einer alten Sage, ist genau das, was man hört, sieht und fühlt, sobald Elisabeth und Marlene Schuen (beide Gesang