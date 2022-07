Die Polygone-Station Bann hat für drei Tage in der kommenden Woche Hubschrauber-Übungsflüge über der Region angekündigt, teilt Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt mit. Trainiert wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 26. bis 28. Juli, jeweils in der Zeit von 7 bis 12.45 Uhr. Übungen mit Jets schließen sich an. Besonders die Trainingsflüge der Militärhubschrauber stehen immer wieder wegen ihres großen Lärms in der Kritik.