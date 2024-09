In den nächsten drei Wochen finden wieder Trainingsflüge von Militärhubschraubern über dem Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl statt. Das kündigt die Polygone-Station Bann an.

In der kommenden Woche wird mit Ausnahme des Feiertags von Montag bis Freitag jeweils um 9.30 und um 13.30 Uhr für kurze Zeit trainiert. Ebenso in den beiden darauf folgenden Wochen, wobei hier jeweils am Freitag nicht geflogen wird. Laut Polygone-Station dauern die einzelnen Trainingseinheiten eine Viertelstunde.