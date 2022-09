Was in Kaiserslautern und dem Landkreis am Montag wichtig war.

Die Eltern der ermordeten Polizeianwärterin wollen es nicht hinnehmen, dass Fotos ihrer erschossenen Tochter verbreitet werden. Sie haben den Hauptangeklagten Andreas S. deshalb angezeigt. Der fast zahnlose Mitangeklagte Florian V. räumte einst in Süditalien Supermarktregale ein.

Er ist einer der letzten Grandseigneurs der deutschen Politik: Bernhard Vogel, zwischen 1976 und 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wurde am Sonntag beim „Tag der Heimat“ im Gemeindezentrum der Lutherkirche vom Bund der Vertriebenen mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

„Runter von der Couch! Rauf aufs Bike!“ lautet das Motto der neu geschaffenen Pumptrack-Anlage am Sport und Freizeitzentrum 2 in Niederkirchen. Dabei ist jeder angesprochen. Die Anlage darf von allen genutzt werden.

Die Hälfte ihres Heimaturlaubs benötigt Beatrix Loos für die Vereinsarbeit. Denn ohne die Unterstützung des deutsch-chilenischen Vereins „Juntos“, dessen Vorsitzende sie ist, wäre es um das 1988 von ihr initiierte Hogar-Campo-Projekt schlecht bestellt.

Fast auf den Tag genau feiert die Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK) ihr 20-jähriges Bestehen – mit einem Fest rund um die Verkehrssicherheit. Am Freitag steigt die offizielle Feier im Volkspark. Die Plakate zum Jubiläum hängen aber schon jetzt an vielen Stellen der Stadt.