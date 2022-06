Nach den Polizistenmorden von Ulmet waren sich die Ermittler schnell sicher: Andreas S. hatte beide Polizisten durch Schüsse getötet. Zum Prozessauftakt am Dienstag präsentierte dieser dem Landgericht aber eine andere Version: Sein Komplize Florian V. soll die 24 Jahre Polizeianwärterin auf dem Gewissen haben.

Die Ermittlungen nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Mölschbach, bei dem im Februar eine 83-jährige Frau gestorben ist, sind laut Staatsanwaltschaft Kaiserslautern abgeschlossen. Nach deren Ausführungen war das Einfamilienhaus am frühen Montagabend des 7. Februar in Brand geraten. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.

Auf dem Ramsteiner Recyclinghof geht es nicht voran: Der von der Kreisverwaltung verfügte schrittweise Rückbau der Bauschuttwälle verzögert sich weiter. Eigentlich müssten mittlerweile alle Aufschüttungen verschwunden sein, ein Blick auf das Gelände scheint ein anderes Bild zu zeigen.

Vor etwa zwei Jahren wurde die Fahrbahndecke der Waldstraße in Mehlingen erneuert. Jetzt ist sie schon wieder aufgerissen. Die seit Mitte Mai laufenden Erdarbeiten ärgern nicht nur Anwohnerin Silvia Diehl.

Hörbuch-Enthusiasten und Büchernarren dürfen sich freuen: Vom 25. Juni bis 6. Juli findet wieder die „Lautern liest“-Parade statt. Zum achten Mal geht es auf spannende Live-Lesereisen an den Literatur-Hotspots der Stadt, angeführt von einer Reihe geladener Autoren.