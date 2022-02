Zwei Männer und eine Frau haben sich einer Polizeikontrolle widersetzt. Insbesondere die Frau beleidigte die Beamten ohne Unterlass. Dabei waren die Polizisten am Donnerstagabend in der Bleichstraße erst auf das Trio aufmerksam geworden, weil einer der Männer fortwährend die Frau beleidigte, die einige Meter hinter den Männern lief. Laut Polizei verhielt sich die Frau zu Beginn der Kontrolle ablehnend und unkooperativ. Einer der Männer habe drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt. Daher sollten beide Männer durchsucht werden. Während der eine sich kooperativ zeigte, wurde der andere immer lauter und aggressiver und versuchte, sich der Durchsuchung zu entziehen. Laut Polizei wurde er daher an der Wand fixiert. Daraufhin mischten sich seine zwei Begleiter ein und gingen die Beamten an. Die Frau beleidigt die Beamte während der gesamten Kontrolle. Auf die drei Personen kommen nun Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung zu.