Die Polizei hat am Mittwoch in der Breslauer Straße aus einem unverschlossenen Fahrzeug die Wertsachen ausgeräumt und sie vorsorglich sichergestellt. Die Fahrerin hatte offensichtlich vergessen ihren Pkw abzuschließen. Im Auto ließ sie unter anderem ihren Geldbeutel, Ausweise und Schlüssel zurück. Weil die 34-Jährige nicht erreicht wurde, nahm eine Polizeistreife die Gegenstände in Verwahrung, um sie vor Langfingern zu schützen. Eine Passantin hatte den offenen Wagen am Nachmittag entdeckt und die Polizei informiert. Am Abend konnte der Fahrzeughalter erreicht werden. Er holte die Sachen seiner Frau bei der Polizei ab.