Herausreden hat einer Seniorin nichts geholfen – eine Polizeistreife hatte einen von ihr verursachten Unfall am Donnerstagmorgen mit eigenen Augen beobachtet. Beim Einparken touchierte die 81-Jährige mit ihrem Wagen ein parkendes Auto, berichtet die Polizei. Offensichtlich hatte sie den Unfall nicht bemerkt, weshalb die Beamten sie darauf aufmerksam machten. Die Frau bestritt, dass der Schaden von ihr verursacht worden sei. Ihrer Ansicht nach handelt es sich an dem fremden Auto um einen Altschaden. Die Schäden wurden dokumentiert. Das Verfahren wird an die Bußgeldstelle abgegeben.