Für 2025 verzeichnet der Kriminalreport weniger Delikte in der Stadt als im Jahr zuvor. Wie aussagekräftig aber sind die Zahlen? Die RHEINPFALZ hat die Statistik ausgewertet.

Hans Kästner sagte, er verstehe die Menschen. Ihre Verunsicherung, die Unruhe und das alles. Alarmierende Meldungen wie die des brutalen Messerangriffs vom 28. Februar sind sie in Kaiserslautern fast schon gewohnt – so erschütternd das klingen mag. Einen jungen Syrer hatte die Attacke das Leben gekostet, im Krankenhaus erlag er seinen Stichwunden. Aber, mahnte der Chef des Polizeipräsidiums Westpfalz später: „Wenn einzelne Gewalttaten besonders ins öffentliche Bewusstsein rücken, prägen sie sehr stark die Wahrnehmung.“ Diesen Satz ließ Kästner am Mittag des 24. März fallen, Anlass war ein RHEINPFALZ-Interview zur Kriminalität in der City. Wovon er damals sprach: dem gebrochenen Sicherheitsgefühl der Bürger. Um die Stadt stehe es nicht so schlecht, wie viele glauben, betonte der Präsident. Es seien „grausame Verbrechen“ wie am Fackelbrunnen, die das Empfinden extrem beeinträchtigen – und „uns gefällt das gar nicht“, so Kästner.

Gleichzeitig warfen seine Worte eine Frage auf. Eine, auf die es im März noch keine statistische Antwort gab: Ist Kaiserslautern sicherer geworden? Seine Aussagen jedenfalls stützte der Behördenleiter auf „rückläufige“ Straftaten in der Innenstadt.

Insgesamt 171 Straftaten weniger als im Jahr 2024

April, wenige Wochen danach. Das Präsidium Westpfalz legt seine Zahlen vor, genauer: die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für Lautern. Sie ist die Bilanz aller registrierten Delikte, auch Hellfeld genannt. Aus dem 27-seitigen Report geht hervor, dass die Beamten 2025 exakt 10.544 Straftaten im Stadtgebiet verzeichneten – 171 weniger als 2024. Über die letzten zehn Jahre ist sogar ein ordentlicher Rückgang der Verbrechen zu erkennen. 2017 zum Beispiel zählte die PKS noch 12.132 Fälle. Bemerkenswert, aber nicht überraschend, ist der Anteil der von Männern begangenen Delikte. Von den 4512 Tatverdächtigen (2025) waren 3383 männlich. Jeder dritte mutmaßliche Täter (1577) besitzt außerdem einen ausländischen Pass, die größte Gruppe dabei: syrische Staatsangehörige (12 Prozent). Andere Nationalitäten listet die Polizei nicht. Aufgeklärt wurden im Vorjahr sieben von zehn Straftaten. So weit, der erste Überblick.

Wie aber verteilen sich die Verbrechen nun auf die Kriminalitätskategorien? Welche Entwicklung lässt sich ablesen aus den Zahlen? Die RHEINPFALZ hat die Statistik ausgewertet – und ausgewählte Felder beleuchtet.

Straftaten gegen das Leben

Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung – egal, ob vollendet oder „nur“ versucht. All das gehört zum Bereich „Straftaten gegen das Leben“. 2025 erfassten die Polizisten fünf Fälle in Kaiserslautern, darunter drei Versuche. Die Aufklärungsquote: bei 100 Prozent. In der Vergangenheit war das nicht immer so, 2019 etwa. Damals hatten die Behörden achtmal versuchten Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung verbucht, bei zwei Ermittlungen tappten sie im Dunkeln und fanden keinen Verdächtigen. Mit den fünf „Straftaten gegen das Leben“ scheint die Bilanz jetzt moderat auszufallen: 2018 (10), 2019 (8), 2021 (11), 2022 (6) und 2024 (6) lag der Wert jeweils höher. Als Beispiel aus dem Vorjahr lässt sich die Messerattacke einer 19-Jährigen vor dem Lautrer Rathaus nennen, die gerade vor dem Landgericht verhandelt wird. Oder der vier Zentimeter tiefe Halsstich eines Somaliers, die ihm ein Landsmann in einer Flüchtlingsunterkunft zugefügt hatte. Zweimal versuchter Totschlag, hieß es in der Anklage.

In zwei weiteren Fällen ermittelten die Kriminalbeamten wegen fahrlässiger Tötung. Einmal auch wegen eines versuchten Schwangerschaftsabbruchs, wie das Präsidium am Freitag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt.

Vor dem Rathaus kam es im November 2025 zu einer von insgesamt 33 Messertaten im Vorjahr – der Fall wird aktuell vor dem Landgericht verhandelt. Foto: Christian Clemens

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

179 Sexualdelikte, 28 mehr als 2024 – in der Zehn-Jahres-Betrachtung meldeten die Behörden nur 2023 noch mehr Verbrechen (207). Entgegen dem Gesamttrend steigen die Zahlen in diesem Bereich: 61 Taten waren es noch 2016, 136 dann 2019 und 142 im Jahr 2022. Welche Delikte die Kategorie umfasst? Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Belästigung, sexueller Missbrauch (von Kindern), exhibitionistische Handlungen sowie den Besitz und das Verbreiten von Kinderpornografie. „Fast ein Drittel der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ereignete sich im Internet“, schreibt die Polizei in ihrer Statistik. Der Sprung von 151 auf 179 Delikte lässt sich unter anderem auf die deutliche Zunahme von Vergewaltigungen in der Stadt zurückführen. Zehn Fälle hatten die Beamten 2024 registriert – 32 waren es 2025.

Eine der Straftaten im Vorjahr dürfte der sexuelle Missbrauch einer Minderjährigen an der St.-Franziskus-Realschule gewesen sein, begangen von einem ihrer Lehrer: Zwischen Sommer 2024 und Januar 2025 war es laut Strafbefehl zu drei intimen Übergriffen gekommen. Im Juni verhängte das Amtsgericht eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Rohheitsdelikte wie Körperverletzung

Hans Kästner, der Lautrer Polizeichef, mag von einer rückläufigen Kriminalitätsentwicklung sprechen: in der City. Auf das ganze Stadtgebiet jedoch trifft der Befund für dieses Feld nicht zu, ganz im Gegenteil. In den letzten zehn Jahren war die Anzahl von Rohheitsdelikten nie so hoch wie 2025 – als die Beamten 2375 Straftaten dokumentierten. Vor Corona hatten sich die Werte bei rund 2200 Vorfällen pro Jahr eingependelt, ehe sie pandemiebedingt auf 1977 (2020) und 1705 (2021) fielen. Umso stärker stiegen sie danach wieder an. Sechs von zehn Taten sind Körperverletzungen, heißt es im Report. Wie etwa der brutale Überfall auf einen Verwaltungsangestellten im Sommer. Am frühen Morgen des 10. Juli hatten drei Jugendliche den 28-Jährigen vor dem Rathaus angegriffen, ihn geschlagen, getreten und ihm die Geldbörse gestohlen. Als Rohheitsdelikte gelten außerdem Raub, Nötigung, Bedrohung und Freiheitsberaubung. Trotz des traurigen Spitzenwerts: Die Aufklärungsquote von 90 Prozent ist die höchste im Zehn-Jahres-Vergleich.

Nicht leugnen lässt sich das Phänomen der Messergewalt – nachzulesen auf Seite 22 der PKS. 33 Mal wurde 2025 in der Stadt eine Klinge als Tatwaffe gezogen, elf Vorfälle mehr als 2024. Zwölf der Tatverdächtigen waren Ausländer, informiert die Polizei.

Eigentumsdelikte wie Diebstahl

Im September 2025 ereignete sich in Kaiserslautern ein kurioser, wenn auch dreister Diebstahl. Unbekannte knackten den Kühlschrank eines Werbeautos – und klauten 200 bis 240 Dosen des Energydrinks „Red Bull“. Schaden: rund 500 Euro. Es war einer von 674 Fällen von „Diebstahl unter erschwerenden Umständen“, die zur Anzeige kamen; schließlich war eine gesicherte Vorrichtung aufgebrochen worden. 2024 hatten die Polizisten noch 912 Delikte dieser Art notiert. Gestiegen sind die Zahlen hingegen beim einfachen Diebstahl, also dem Entwenden ohne Gewalt: von 2238 auf 2285 Taten. 72 Mal wurde nach Angaben der Behörden ein Wohnungseinbruch samt Diebstahl verübt. Dass die Summe der Eigentumsdelikte mit 2959 (Vergleich 2016: 4030) eine der niedrigsten der vergangenen Jahre ist, dafür gebe es einen guten Grund, schreibt das Präsidium Westpfalz.

2025 habe man eine massive „Abnahme im Bereich Diebstahl mit Waffen und/oder (schwerer) Bandendiebstahl“ erlebt. Lediglich sieben Straftaten registrierte die Polizei – sage und schreibe 181 weniger es 2024.

Info

Lesen Sie hier auch den RHEINPFALZ-Artikel zur Entwicklung der Drogenkriminalität in Kaiserslautern ein Jahr nach der Soko „Willy“.