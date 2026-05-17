Dass das Sicherheitsgefühl der Menschen in Kaiserslautern schwer angeschlagen ist, hat einen Grund – und der steht in der Statistik.

Also, was sagen uns diese Zahlen? Jedenfalls nicht, dass Kaiserslautern sicherer geworden ist. Als das Präsidium Westpfalz die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2025 vorstellte, durfte es eine erfreuliche Nachricht verkünden: Die Anzahl aller im Stadtgebiet registrierten Straftaten ist gesunken. So weit, so gut. Nun lässt sich diese Entwicklung aber vor allem auf den massiven Rückgang der Diebstähle zurückführen. Erschreckend hingegen ist der Blick in „benachbarte“ Kategorien: Bei den Rohheitsdelikten (zum Beispiel Körperverletzung) hat der Stand in der Zehn-Jahres-Betrachtung einen Rekordwert erreicht. Die Messergewalt nimmt stetig zu, und auch die erfassten Sexualstraftaten sind 2025 angestiegen – mit der bestürzenden Bilanz, dass sich die Vergewaltigungen gegenüber dem Vorjahr verdreifacht haben. Wenn die Bürger Kaiserslauterns also ein erschüttertes Sicherheitsgefühl beklagen, dann aus gutem Grund. Nachzulesen im Polizeireport, schwarz auf weiß.





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