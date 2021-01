Am Donnerstag, 28. Januar, findet ein landesweiter Kontrolltag zur verstärkten Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Das Polizeipräsidium Westpfalz kündigte an, sich am landesweiten Kontrolltag zu beteiligen. Unterstützt werden die Beamten in der Westpfalz von Kollegen der Bereitschaftspolizei.

Wie die Polizei mitteilt, unterstützt die Behörde die zuständigen kommunalen Vollzugsdienste bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bei der Überwachung der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen im Rahmen der Vollzugs- oder Amtshilfe und in Eilzuständigkeit.

Die polizeilichen Kontrollen umfassen (nicht nur) am Donnerstag die Überwachung der allgemeinen Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht an bestimmten Orten. Auch wird die neue Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) unter anderem in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln Bestandteil der Kontrollen sein.

Die derzeit gültigen Rechtsverordnungen sind im Internet zu finden: www.corona.rlp.de.

