Die Anzahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz war im vergangenen Jahr so niedrig wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren, sank sogar unter die 30.000er-Marke. Das geht aus der am Donnerstag vorgelegten Kriminalitätsstatistik hervor. Gleichzeitig war auch die Aufklärungsquote so hoch wie noch nie. Und: Eine durch Corona vermutete Zunahme bestätigte sich nicht.

„Das statistische Risiko, in der Westpfalz Opfer einer Straftat zu werden, war noch nie so niedrig“, sagt Polizeipräsident Michael Denne mit Blick auf die Auswertung zur Kriminalitätsentwicklung in dem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020. Die Beamten des Polizeipräsidiums sind zuständig für die Landkreise Südwestpfalz, Kaiserslautern, Kusel und Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Bad Kreuznach sowie für die kreisfreien Städte Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern. In dem Landstrich wurden 2020 28.849 Straftaten von den Beamten aufgenommen. 2019 waren es 30.372, was einem Rückgang von fünf Prozent entspricht. Die Aufklärungsquote beträgt nach Polizeiangaben 70,3 Prozent.

2020 bearbeitete die Polizei vier Tötungsdelikte und sieben Fälle von versuchten Tötungen. Alle Fälle wurden nach Polizeiangaben aufgeklärt. Seit der Jahrtausendwende registrierte die Polizei im Schnitt immer 18 Straftaten dieser Art – Tötungsdelikte und versuchte Tötungsdelikte – pro Jahr. Der Fall der Mitte Dezember in Kaiserslautern gefundenen Frauenleiche sei noch nicht abgeschlossen. Der Anteil dieser schweren Straftaten liegt in der Westpfalz deutlich unter einem Prozent.

Geringer Anstieg bei häuslicher Gewalt

Die Polizei hat 2020 insgesamt 543 Sexualdelikte und damit 57 mehr als 2019 bearbeitet. Die Fallzahlen im Bereich der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs und Nötigung sowie der sexuellen Belästigung sind laut Polizei zurückgegangen, der Anstieg wird mit der gestiegenen Anzahl der Fälle der Verbreitung pornografischer Schriften erklärt. In nahezu 90 Prozent der Fälle diente das Internet als Tatmittel, so die Polizei.

Den höchsten Anteil an den Straftaten haben – wie auch 2019 – die sonstigen Straftaten (8420 Fälle oder 29 Prozent). Die Polizei versteht darunter Delikte wie Sachbeschädigung und Beleidigung, Widerstand und Angriffe gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Auf Rang zwei folgen Eigentumsdelikte wie Einbrüche und Diebstähle.

Weil im vergangenen Jahr die Menschen – wegen der Pandemie-Beschränkungen – oft zu Hause waren und nur wenige soziale Kontakte pflegen konnten, wurde immer die Vermutung geäußert, dass dadurch häusliche Gewalt zugenommen haben könnte. Obendrein waren Schulen und Kindergärten wochenlang geschlossen, was – so die Vermutung – auch zu Belastungen und Spannungen innerhalb von Familien führen könnte. „Das hat sich glücklicherweise so nicht bestätigt“, sagt die Polizei und verweist auf die Statistik. Die Zahl der Fälle, bei denen „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ eine Rolle spielte, stieg um drei Fälle auf 1089. Einen großen Anteil haben dabei Körperverletzungsdelikte mit 788 Taten. Die Fallzahlen in diesem Bereich bleiben laut Polizei stabil, was Michael Denne zum Anlass nimmt, für diese Taten zu sensibilisieren: „Die Polizei wird deshalb gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften, Interventionsstellen, Frauenhäusern, Täterarbeitseinrichtungen, der Bewährungshilfe, dem Jugendamt, den Opferschutzbeauftragten und anderen Hilfsorganisationen weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um Gewalt in engen sozialen Beziehungen frühzeitig zu erkennen und ihr zu begegnen.“

Lockdowns und Alkoholverbot wirken sich auf die Statistik aus

Straftaten, die im öffentlichen Raum begangen werden, dazu zählen Vandalismus, Diebstähle und Körperverletzungen, gingen 2020 um rund 480 Fälle auf knapp 5000 Straftaten zurück. Die Anzahl der Körperverletzungen sank um knapp 19 Prozent, Taschendiebstähle gingen um rund 16 Prozent zurück, Sachbeschädigungen an Autos um rund zwölf Prozent. „Diese Rückgänge sind im Zusammenhang mit den Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sehen“, schlussfolgert die Polizei. Während der Lockdown-Phasen waren beispielsweise Gaststätten geschlossen, oftmals einhergehend mit Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Das habe diesen Rückgang begünstigt, so die Polizei.

Die erfreuliche Statistik interpretiert Denne nicht als Freibrief zum Ausruhen: „Das Ergebnis gibt keinen Anlass, in unseren Bemühungen nachzulassen.“

Dauerbrenner Wohnungseinbrüche

2020 bearbeiteten die Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz 324 Wohnungseinbrüche, 122 weniger als 2019. „Das ist der niedrigste Wert in der Zehnjahresbetrachtung“, sagt die Polizei. Im Vergleich zum Jahr 2016, als mit knapp 900 ein Höchststand an Einbrüchen verzeichnet wurde, ging die Anzahl um fast zwei Drittel zurück. Auch in diesem Sektor vermutet die Polizei den Einfluss von Corona: „Die Menschen verbrachten deutlich mehr Zeit zuhause und somit verringerten sich die Chancen für Einbrecher, unbemerkt in Wohnungen einzudringen.“

Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen liegt bei 28,7 Prozent, rund sieben Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. „Die Aufklärungsquote ist gestiegen, aber noch nicht zufriedenstellend“, heißt es in der Statistik. Seit 2016 sind die Fallzahlen allerdings kontinuierlich gesunken, die Aufklärungsquote dagegen immer angestiegen.