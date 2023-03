Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz hat sich in wenigen Jahren einen festen Platz im kulturellen Angebot der Stadt erobert und setzt vor allem mit den inzwischen traditionellen Adventskonzerten nachhal(l)tige Akzente. Nach den ersten Konzerten dieser Reihe in der Martinskirche finden sie inzwischen in der stets sehr gut besuchten (so auch am Donnerstag) Gelöbniskirche Maria Schutz am Messeplatz statt, wo eine für diese Anlässe hervorragende Akustik den barocken Jubelklang von Händel zum pompösen Auftakt sehr gut trägt.

Dass professionelle Orchester ihren Part souverän bewältigen und Klassiker wie den zum Adventslied gewordenen Chorsatz Händels „Tochter Zion“ meistern, darf getrost