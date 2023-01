Auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen haben Polizeibeamte am Donnerstag das Stadtgebiet bestreift. Vom Nachmittag bis in den Abend hinein überprüften sie insgesamt 95 geparkte Autos. „Alle waren ordnungsgemäß verschlossen“, loben die Beamten. Mit Passanten, die auf die Polizeikontrolle aufmerksam wurden, führten die Beamten Gespräche zum Thema „Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen“ und verteilten Info-Broschüren. Während der Streifenfahrten fielen den Polizisten allerdings einige Verkehrssünder auf, die deshalb gestoppt wurden. So hatte ein Autofahrer während der Fahrt sein Handy am Ohr, ein weiterer überfuhr eine rote Ampel, ein Lkw-Fahrer hatte seine Ladung nicht richtig gesichert, ein Autofahrer war ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Ein weiterer Fahrer wurde bei einem Vorfahrtsverstoß erwischt. Sie alle müssen nun kostenpflichtigen Verwarnungen und Geldbußen rechnen, wie die Polizei weiter schildert.