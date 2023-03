Vor einer Polizeikontrolle ist ein Jugendlicher am Dienstagnachmittag geflüchtet. Der Junge war einer Streife gegen 16.30 Uhr in der Feuerbachstraße aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der näher kommenden Polizeibeamten rannte er in Richtung Slevogtstraße davon. Die Polizisten folgten ihm und beobachten, wie der Jugendliche etwas aus seiner Hosentasche holte und über einen Zaun warf.

Kurz darauf stoppten die Beamten den Jungen und stellten den weggeworfenen Gegenstand sicher: Es handelte sich um einen kleinen Beutel, in dem sich zwei Tabletten befanden. Der 17-Jährige stritt ab, dass ihm die Tabletten gehören. Er sei lediglich geflüchtet, da er nicht wisse, wie er sich bei einer Polizeikontrolle verhalten solle. Weil der Verdacht bestand, dass es sich bei den Tabletten um Rauschgift handelt, wurden sie vorläufig einbehalten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die weiteren Ermittlungen laufen.