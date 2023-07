Gescheitert ist laut Polizeibericht in der Nacht zu Freitag der Versuch eines Pärchens, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Polizei wollte das Auto der beiden gegen 22.30 Uhr in der Mainzer Straße stoppen. Die Fahrerin gab aber Gas und fuhr davon. Eine Streife folgte dem Fahrzeug über die Autobahn und fand das Auto mit den beiden Insassen schließlich auf der L395, wo der Wagen angehalten hatte. Offenbar hatten die beiden Insassen in der Zwischenzeit die Plätze getauscht, denn jetzt saß der Mann auf dem Fahrersitz, heißt es im Polizeibericht weiter. Als die Beamten die beiden Personen kontrollieren wollten, weigerte sich das Pärchen, die Autotüren zu öffnen. Die Polizisten mussten schließlich eine Scheibe entfernen, um die Kontrolle durchführen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass weder die 28-jährige Frau noch der 49-jährige Mann einen Führerschein besitzen. Darüber hinaus standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeuginnenraum wurden entsprechende Utensilien gefunden und sichergestellt. Gegen das Pärchen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich ermittelt.