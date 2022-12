Nur zwei von acht Fahrzeugen blieben am Mittwochvormittag bei einer Schwerverkehrskontrolle der Polizei auf der A6 bei der Anschlussstelle Kaiserslautern Ost ohne Beanstandung. Drei Sattelzügen wurde laut Polizei die Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Ladungssicherung untersagt. In einem Fall konnte vor Ort nachgesichert werden. Bei den beiden anderen Fahrzeugen sind umfangreichere Sicherungsmaßnahmen beziehungsweise Neuverladungen erforderlich. So war der 3,5-Tonnen-Laster eines Gemüsehändlers tatsächlich rund 4,5 Tonnen schwer. Die Ladung musste daher auf ein zweites Fahrzeug der Firma verteilt werden. Bei zwei weiteren Fahrern wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften beanstandet.