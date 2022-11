Seit Freitag läuft in Kaiserslautern die E-Scooter-Kontrollwoche. Für das Wochenende zogen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern eine positive Bilanz: Insgesamt kontrollierten die Beamten am Samstag und Sonntag im Stadtgebiet 96 E-Scooter-Fahrer. Die meisten hielten sich an die Regeln. Nur neun Fahrer fielen negativ auf – acht von ihnen standen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Einer nutze sein Handy während der Fahrt. Um über die „Spielregeln“ für die Nutzung von Elektrorollern zu informieren, hatten die Polizeibeamten zusätzlich mit Unterstützung der Military Police einen Präventionsstand während des Wochenmarktes auf dem Stiftsplatz aufgebaut. Weniger positiv fällt die Bilanz einer Fußstreife am Montagnachmittag in der Innenstadt aus. Neben E-Scootern wurden dabei Fahrräder ins Visier genommen: Zwischen 16.50 und 17.50 Uhr wurden vier Fahrer beim verbotswidrigen Befahren der Fußgängerzone erwischt - davon zwei Fahrradfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer. Alle vier wurden verwarnt. Darüber hinaus kommen auf die Halter der Elektroroller Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu. Der Grund: Die Hinterreifen der Kleinstfahrzeuge waren komplett abgefahren.