Sie helfen bei der Vermisstensuche, betrachten vermeintlich gefährliche Gegenstände aus der Nähe, sorgen für eine schnelle Übersicht oder fertigen Tatortaufnahmen: Drohnen werden im Polizeialltag bereits vielfältig eingesetzt. Das neue Einsatzmittel hat aber auch seine Grenzen.

Das Kinderfest „Fun & Action in der City“ sorgte am Samstag für Frohsinn, Spaß und Lebensfreude. So bunt wie die Wimpel in der Fußgängerzone, so vielfältig waren auch die Aktionen, mit denen das Citymanagement und die Werbegemeinschaft aufwarteten. Kinder und Eltern hatten ihr Vergnügen.

Wenn der Nachhauseweg im Dunklen durch abgelegene Straßen führt, begleitet Frauen und Mädchen oft ein mulmiges Gefühl. Das Bedürfnis zum Selbstschutz wächst. Ein Grund für viele, den kleinen Waffenschein zu beantragen. Aber was ist damit überhaupt erlaubt?

Kaum eine Gemeinde ist mit den Amerikanern so eng verbunden wie Ramstein-Miesenbach, das seit 70 Jahren die Air Base zum Nachbarn hat: Umso schöner, dass im Jubiläumsjahr nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die Freundschaft der beiden Nationen bei einem gemeinsamen Fest gefeiert werden konnte.

Die Auerrinder, die seit rund fünf Jahren den nördlichen Ortsrand von Frankenstein nach Fressbarem durchstreifen, haben dieses Jahr Pause. Zeit für die Pflanzen, die dort dank der Beweidung wachsen, sich noch besser zu etablieren. Einen überraschenden Fund gibt es auch.