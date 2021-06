Mehrfach hatten es Polizeibeamte am Mittwochabend mit einem Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt.

Das erste Mal fiel der Mann laut Polizei an diesem Abend gegen 22 Uhr „als (vermeintlich) hilflose Person in der Friedenstraße“ auf. Gegenüber dem alarmierten Rettungsdienst verhielt er sich jedoch aggressiv und bedrohte die Sanitäter. Gut eine Stunde später wurde eine Sachbeschädigung aus einer benachbarten Straße gemeldet. Ein Mann hatte hier an einem Balkon ein Tierschutznetz abgerissen. Die Beschreibung des Mannes passte zweifelsfrei auf den 40-Jährigen. Er wurde dann auch kurz darauf von einer Streife in der Nähe aufgegriffen.

Weil er sich sofort wieder aggressiv verhielt, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Als dem Mann Handfesseln angelegt wurden, fing er an, seinen Kopf gegen einen Baum zu schlagen. Er wurde daraufhin auf den Boden gebracht, dennoch beschimpfte er die Beamten wüst. Wegen akuter Eigengefährdung wurde er in eine Fachklinik gebracht.