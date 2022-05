Ein stark betrunkener Mann war am frühen Donnerstagabend der Grund, warum eine Vielzahl von Polizeifahrzeugen nahe der Mall zeitweilig abgestellt war. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatten Zeugen bei der Polizei eine hilflose Person nahe dem Einkaufszentrum gemeldet. Der Mann war laut Polizei so stark alkoholisiert, dass er „nicht mehr Herr seiner Sinne war“, wie eine Sprecherin den Zustand beschrieb.

Dem Mann sei dann in der Folge mehrfach ein Platzverweis erteilt worden, dem er allerdings nicht nachkam, so die Polizei. Beim Versuch, dem Mann aufzuhelfen, stürzte er und zog sich nach Polizeiangaben eine Platzwunde am Kopf zu. Letztlich wurde er nicht von der Polizei in Gewahrsam genommen, sondern von einem Krankenwagen in eine Fachklinik transportiert.