Eine größere Polizeiaktion mit Hubschrauber hat am Montagabend in Teilen des Lautertals für Aufsehen bei der Bevölkerung gesorgt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren unter anderem im Otterbacher Ortsteil Sambach unterwegs. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, handelte es sich dabei um eine Fahndung der Polizeiinspektion Kusel. Diese habe nach einem Mann aus dem Kreis Kusel gesucht – zu dessen eigenem Schutz. „Die Aktion hat sich bis nach Sambach ausgedehnt“, so Polizeisprecher Kai Fauss. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Das Sondereinsatzkommando SEK war laut Fauss – entgegen der Meldungen in den Sozialen Medien – nicht im Lautertal im Einsatz.